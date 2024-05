Depois de se ter juntado à festa de muletas, Franco Israel abordou a conquista do título por parte do Sporting e revelou que não quis ficar no hospital.



«Deram-me o lugar VIP do autocarro. Que mais posso pedir? Isto é tudo incrível. Nunca tinha vivido algo assim. Estes festejos são incríveis. O meu pensamento no hospital era só vir para aqui. Disseram-me para passar lá a noite e disse: 'não, não há forma'. Sendo campeões, tinha de vir para cá», começou por dizer à Sporting TV.



«Título? O trabalho dá frutos. Foi um ano complicado, mas com trabalho e com o crescimento de todos, conseguimos o objetivo. Jogo do título? Acho que foi contra o Benfica. Todos os jogos são importantes, mas esse foi decisivo. Marquês? É uma festa e vai ser incrível», acrescentou.



O internacional uruguaio foi, lembre-se, este domingo operado ao menisco do joelho direito.