A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou, esta quinta-feira, que o castigo aplicado ao Atlético de Madrid por insultos racistas foi retirado. Assim, os «Colchoneros» não serão penalizados com dois jogos parcialmente à porta fechada.

Em causa estavam gritos racista dirigidos a Nico Williams, do Athletic Bilbao, no Estádio Metropolitano, em abril, no decorrer da 33.ª jornada.

Em comunicado, a RFEF elogiou a «colaboração» do Atlético, que tinha recorrido da pena e da multa de 20 mil euros

contra o encerramento parcial do seu estádio nos dois próximos jogos da Liga e uma na sequência do incidente, ocorrido durante a 33.ª jornada.

O internacional espanhol Nico Williams foi chamado de macaco quando se preparava para cobrar um pontapé de canto. O incidente foi comunicado pelo jogador ao árbitro Martínez Munuera, levando à interrupção do jogo.

O autor dos insultos foi identificado pelas câmaras de vigilância e entregue à polícia, tendo sido, posteriormente, expulso pelo clube, que suspendeu o seu bilhete de época.

A RFEF esclareceu que este foi «um incidente isolado, perpetrado por um único indivíduo», o que justificou a anulação das sanções.

O Atlético de Madrid ocupa o quarto lugar da La Liga, com seis pontos de vantagem sobre o Athletic Bilbao. Em simultâneo, levam menos seis pontos para o Barcelona, terceiro classificado.