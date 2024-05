Com ténues hipóteses de permanecer na Liga, o Desportivo de Chaves defronta nesta sexta-feira o Famalicão sabendo que, caso não vença, está automaticamente despromovido à II Liga.

«Amanhã [sexta-feira], é o nosso último jogo em casa e eu acho que, essencialmente, pelos nossos adeptos, que tiveram um ano difícil, não tiveram as vitórias que mereciam, e que esperavam, teremos de nos entregar com tudo ao jogo e deixar um pouco de parte essas contas [da manutenção], que nós temos noção, que são a realidade, mas não nos focarmos tanto nisso», afirmou Moreno, treinador do conjunto transmontano, em conferência de imprensa.

“Pelos nossos adeptos, também por nós, temos de apresentar-nos em campo e fazer com que aquilo que controlamos seja verdade, que é a vitória, e depois esperar por aquilo que não conseguimos controlar, mas pelo menos ficar com a consciência de que demos tudo. Os nossos adeptos tiveram um ano difícil, como nós também, mas, por eles, amanhã [sábado] queremos oferecer-lhes a vitória», acrescentou.

Para o jogo desta sexta-feira em casa, os flavienses não poderão contar com Carraça, Pedro Pinho e Cafú Phete (lesionados), nem com Júnior Pius, que foi expulso na última jornada diante do FC Porto.

O Desportivo de Chaves ocupa o penúltimo lugar da Liga com 23 pontos, menos cinco do que o Portimonense, que ocupa o lugar de play-off que será discutido com o terceiro classificado da II Liga e ditará a última das 18 equipas que vão competir na próxima edição do principal escalão do futebol português.