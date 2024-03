O Milan venceu a Lazio por 1-0 esta sexta-feira, no Olímpico de Roma, no jogo que abriu a jornada 27 da Serie A, a primeira liga italiana.

O português Rafael Leão foi titular num jogo em que teve um golo anulado por fora de jogo (milimétrico!) aos 76 minutos, que acabou decidido por Noah Okafor (88m) e no qual a Lazio acabou com… oito jogadores em campo!

Antes da decisiva visita ao Bayern para a 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Lazio saiu, não só com a derrota, mas também com várias baixas para a receção à Udinese, na próxima jornada, dia 11 (segunda-feira).

Já na segunda parte, Luca Pellegrini viu dois amarelos em sete minutos e a Lazio passou a jogar com dez a partir do minuto 57.

Já após essa expulsão e o golo anulado a Leão, Okafor, que entrou em campo aos 71 minutos, fez o único golo do jogo a dois minutos dos 90.

Já em tempo de compensação, nos seis minutos dados, o final de jogo foi quentinho e acabou com dois cartões vermelhos diretos à Lazio. Primeiro a Adam Marusic (90+5m) e depois a Mattéo Guendouzi (90+6m).

Após o apito final, seguiu-se ainda alguma troca de satisfações entre elementos das duas equipas, com a equipa de arbitragem pelo meio, em pleno relvado.

Com este resultado, o Milan chega aos 56 pontos e fica, à condição, a um da Juventus e a 13 do líder Inter, sendo que ambas as equipas ainda vão entrar em campo nesta ronda. A Lazio ocupa o 8.º lugar, com 40 pontos, os mesmos do Nápoles, 9.º com menos um jogo.

A Lazio visita o Bayern na terça-feira, enquanto o Milan recebe o Slavia Praga na quinta-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.