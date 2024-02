Um regresso à infância para muitos «nerazzurri». O Inter Milão anunciou, esta quinta-feira, uma nova edição dos equipamentos, que conjuga as cores do líder da Serie A com as famosas tartarugas ninja, cuja primeira aparição data de 1984.

A parceria resulta do elo entre o emblema de Milão e a produtora Paramount – uma das principais patrocinadoras do clube – serviço de «streaming» norte-americano.

Nas redes sociais, alguns adeptos questionam se esta edição prevê a chegada de Mbappé ao clube no verão. De recordar que o internacional francês é também conhecido por «Donatello», brincadeira iniciada em 2017, no balneário do PSG, pelo defesa Thiago Silva.

Da New York a Milano, non c’è minaccia che non possano affrontare 💪

Inter e @ParamountPlusIT insieme con quattro nuovi eroi 🥷🐢



Acquista qui: https://t.co/fPa7xDB7H8#ForzaInter pic.twitter.com/jP3671YXrV — Inter (@Inter) February 29, 2024

Depois da nova coleção anunciada pelo AC Milan no princípio do mês, os «eternos rivais» não quiseram ficar atrás e também procuraram inspiração nos EUA. O preço desta edição especial varia entre os 75 e os 95 euros.