Continua agitado o mercado da Fórmula 1, agora o de engenheiro.

Depois de semanas de alguma especulação, agora é oficial: ao fim de quase 20 anos, Adrian Newey vai deixar de ser o diretor técnico da Red Bull.

«A equipa anuncia que o diretor técnico Adrian Newey deixará a Red Bull Technology Group no primeiro trimestre de 2025. O supremo da engenharia vai afastar-se do projeto da Fórmula 1 para focar-se no desenvolvimento final e entrega do primeiro hypercar da Red Bull, o tão aguardado RB17», lê-se, no comunicado.

«Queremos agradecer ao Adrian pelas nossas conquistas durante o período em que trabalhámos juntos até agora. Ele foi fundamental para alcançarmos sete títulos notáveis de pilotos de Fórmula 1 e seis títulos de campeonatos de construtores – totalizando 118 vitórias e 101 poles positions», escreveu ainda a equipa.

Considerado por muitos como um dos melhores desenhadores de carros da história da Fórmula 1, Newey vai deixar a Red Bull depois de praticamente 20 anos: chegou à scuderia austríaca em fevereiro de 2006.

Antes, o britânico de 65 anos já tinha desenhado vários monolugares de sucesso, na Williams e na McLaren.

A imprensa internacional tem apontado a Ferrari como o novo possível destino de Adrian Newey, mas, para já, nada está confirmado.

