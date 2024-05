Ralf Rangnick deverá mesmo ser o próximo treinador do Bayern Munique, informou o próprio Herbert Hainer, presidente dos bávaros.

De recordar que Thomas Tuchel vai deixar o comando dos germânicos no final da temporada, depois de uma época sem títulos, apenas com a final da Liga dos Campeões em vista. O principal candidato para o lugar do técnico alemão é o compatriota que chegou a treinar Cristiano Ronaldo no Manchester United.

«Estamos em negociações muito boas com o Ralf Rangnick, mas agora temos que esperar mais alguns dias», começou por dizer Herbert Hainer à SkySports, esta terça-feira, após o empate entre o Bayern e o Real Madrid (2-2), em jogo das «meias» da Liga dos Campeões.

«Se ele viesse, seria uma opção muito boa para nós. Esperemos que não demore muito. Teremos que ver quando daremos o sinal verde final, mas não vai demorar muito para sabermos em que direção as coisas estão a ir», continuou.

Por fim, o presidente de 69 anos do Bayern Munique deixou alguns elogios a Rangnick, atual treinador da seleção austríaca, e destacou que só ouviu coisas «positivas» sobre ele.

«Ele é um excelente especialista no cenário do futebol. Tem uma enorme capacidade de desenvolver jogadores e equipas. Tudo o que ouço das pessoas da seleção austríaca é muito, muito positivo. E nós mesmos temos jogadores que trabalham com ele», concluiu.