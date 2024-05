Um dia depois de José Fonte anunciar o «adeus» ao Sp. Braga, esta terça-feira foi a vez do clube também formalizar a saída do experiente central de 40 anos.

Contratado no início da temporada, proveniente do Lille, o central somou 33 jogos em todas as competições com a camisola do Sp. Braga e conquistou uma Taça da Liga. Apesar de ter começado a temporada como titular, José Fonte foi perdendo espaço na equipa minhota a partir de janeiro.

Termina, assim, mais um ciclo da já longa carreira do central que fez a formação no Sporting e que depois jogou sucessivamente no Felgueiras, Vitória, Paços de Ferreira, Estrela da Amadora, Crystal Palace, Southampton, West Ham, Dalian Pro, Lille e Sp. Braga.