José Fonte recorreu esta segunda-feira às redes sociais para se despedir do Sp. Braga. O central de 40 anos somou 33 partidas pelos «Guerreiros», 19 dos quais na Liga.

Ainda que tenha jogado mais de metade da época como titular – geralmente cumprindo os 90 minutos – Fonte conheceu outra fase a partir de fevereiro. Desde então, em 17 partidas, somou 355 minutos.

Em todo o caso, de Braga leva o primeiro título como sénior no futebol nacional. Os «Guerreiros» conquistaram a Taça da Liga em janeiro.

«Fica um troféu para a história. Obrigado a todos vocês, obrigado Braga», escreveu o internacional português.

Importa recordar que José Fonte se estreou como sénior pela equipa B do Sporting, em 2002/03. Seguiram-se passagens por Felgueiras, Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira e Estrela da Amadora.

Em Inglaterra de 2007 a 2017, o defesa representou Crystal Palace, Southampton e West Ham. Depois, aventurou-se pelo futebol chinês e francês, ao serviço do Lille, de 2018 a 2023.

Pela seleção nacional, José Fonte acumulou 50 internacionalizações e um golo. A estreia remonta a novembro de 2014, quando, em Old Trafford, Portugal mediu forças com a Argentina (1-0). Um ano e meio depois participou na epopeia lusa em França, contribuindo para a conquista do Europeu.