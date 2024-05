O Rio Ave juntou vários elementos da estrutura do clube para uma última mensagem, em formato vídeo, de homenagem a Ukra, jogador que se despediu dos relvados logo após o empate com o Benfica (1-1), na última jornada da Liga.

Um vídeo, intitulado, «o que é o Ukra?», que conta com os testemunhos da presidente Alexandrina Cruz e do treinador Luís Freire, mas também do adjunto Augusto Gama, e de companheiros de equipa como Jhonatan ou Vítor Gomes.

São elogios atrás de elogios a um jogador que, apesar de já não jogar tanto como noutras épocas, nunca deixou de ser profissional e um membro determinante no balneário da equipa de Vila do Conde.

Ora veja: