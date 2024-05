Ukra despediu-se esta sexta-feira do futebol, tendo abandonado o relvado pela últimas vez no jogo com o Benfica, e já recebeu os parabéns de Fernando Gomes.

O presidente da Federação enalteceu tudo o que o veterano jogador deu ao futebol.

«Gostaria de agradecer e felicitar o Ukra pela sua carreira que hoje, ao minuto dezassete, da sua décima sétima temporada como profissional, usando o número 17 na camisola, chegou ao fim de uma forma que emocionou todos os jogadores e adeptos presentes no Estádio Municipal dos Arcos», escreveu Fernando Gomes.

Recorde-se que Ukra foi titular frente ao Benfica e acabou por ser substituído aos 17 minutos, num momento arrepiante que obrigou o jogo a ficar parado dois minuto e meio.

A mensagem de Fernando Gomes:

«Gostaria de agradecer e felicitar o Ukra pela sua carreira que hoje, ao minuto dezassete, da sua décima sétima temporada como profissional, usando o número 17 na camisola, chegou ao fim de uma forma que emocionou todos os jogadores e adeptos presentes no Estádio Municipal dos Arcos.

Agradeço ao Ukra não só as suas 46 internacionalizações pelos escalões de formação e sub-21, onde marcou seis golos, mas também a sua participação única num jogo da seleção principal frente a Cabo Verde.

Mais ainda do que o seu palmarés desportivo e o contributo que ofereceu aos clubes por onde passou, celebro igualmente a forma como elevou o futebol: com grande profissionalismo, muito desportivismo, muito humor , muita alegria e, principalmente, muito amor ao futebol.

Jogadores e homens como o Ukra são um exemplo porque ajudam, prestigiam e celebram o futebol.

Obrigado, Rei!»