A seleção francesa empatou com o Canadá, neste domingo, a zero. Foi um resultado surpreendente, num jogo de preparação realizado em Bordéus, em França. A partida teve arbitragem de Fábio Veríssimo, árbitro português.

Também Stephen Eustáquio, luso-canadiano do FC Porto, jogou pela seleção americana e envergou a braçadeira de capitão. Foi um jogo morno, com poucas oportunidades de golo. N'Golo Kanté teve a primeira, mas viu Crepeau fazer uma bela defesa. Já nos descontos, Randal Kolo Muani desperdiçou outra chance.

França entra em ação no Euro 2024 no dia 17 de junho, diante da Áustria, seguindo-se os duelos com Países Baixos, a 21, e Polónia, a 25.