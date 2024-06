Petit estreou-se este domingo a vencer no Brasileirão, no triunfo do Cuiabá em casa do Criciúma, por 5-2, em jogo atrasado da sexta jornada da prova.

A equipa do técnico português entrou com tudo e aos 35 minutos já vencia por 3-0, com golos de Isidro Pitta (16m) e Clayson (23m e 35m).

A abrir o segundo tempo, Max Alves fez o 4-0, antes de a equipa da casa reduzir por Matheusinho (63m) e pelo português Tobias Figueiredo (ex-Sporting), após assistência de Marcelo Hermes, ex-Benfica e Marítimo.

Nos descontos, Ramon fez o 5-2 final.

Com este resultado, o Cuiabá vence pela primeira vez no campeonato e chega aos quatro pontos: está na penúltima posição. O Criciúma é 16.º, com cinco pontos.