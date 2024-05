Um empate bastou para que o Palmeiras confirmasse o apuramento para os oitavos de final da Taça do Brasil, na noite de quinta-feira.

Depois do triunfo por 2-1 em casa, na primeira mão, a formação de Abel empatou na deslocação ao terreno do Botafogo-SP, a zeros.

Sorte diferente teve Petit, treinador do Cuiabá, que viu a sua equipa ser derrotada nos penáltis na receção ao Góias.

O conjunto de Mato Grosso empatou a eliminatória com um triunfo por 1-0 no tempo regulamentar, fruto de um golo de Bruno Alves, a dez minutos dos 90. Nos penáltis, no entanto, o Cuiabá só marcou o primeiro remate e acabou por perder 3-1.