O Botafogo, de Artur Jorge, apurou-se na noite de quarta-feira para os oitavos de final da Taça do Brasil, ao vencer em casa do Vitória, por 2-1.

A equipa do Rio de Janeiro, que já havia vencido na primeira mão, por 1-0, adiantou-se no marcador em cima do intervalo, com um golo de Luiz Henrique.

A meio da segunda parte, aos 63 minutos, Júnior Santos ampliou a vantagem e selou praticamente a qualificação do Botafogo. O máximo que a formação da casa conseguiu foi reduzir a 12 minutos dos 90, por Daniel Júnior.

Em São Paulo, o Corinthians voltou a repetir o triunfo da primeira mão – 2-1 – sobre o América-RN e também carimbou o apuramento para a próxima fase.

O conjunto orientado por António Oliveira fez o 1-0 aos 42 minutos, por Yuri Alberto, mas no início da etapa complementar, Wenderson empatou para os forasteiros.

Já nos descontos, o timão confirmou a vitória, com um golo de Cacá.