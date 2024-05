O Bragantino de Pedro Caixinha venceu o Sousa por 3-0 e carimbou a passagem aos oitavos de final da Taça do Brasil.

Depois do empate a um golo na primeira mão, os comandados do técnico português acabaram por levar a melhor no segundo jogo (em casa). Juninho Capixaba, Gustavinho e Henry Mosquera foram os autores dos golos. Com este resultado, o Bragantino (oitavo classificado do Brasileirão) somou a terceira vitória nos últimos quatro jogos.

CHUVA DE (METEOROS) GOLS EM BRAGANÇA! ⚽☄️🦖

Juninho Capixaba, Gustavo Neves e Henry Mosquera marcam e o Red Bull Bragantino derrota o Sousa-PB por 3 a 0, garantindo uma vaga na próxima fase da @CopaDoBrasilCBF. Pra cima, #MassaBruta! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/LMAZHr1CLH — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 22, 2024

Quanto ao Vasco da Gama, ainda sem Álvaro Pacheco no comando técnico (assistiu ao jogo da bancada), necessitou das grandes penalidades para derrotar o Fortaleza.

O nulo na primeira mão obrigava a um vencedor, num encontro que decorreu no São Januário, casa da equipa do Rio de Janeiro. Os visitantes estiveram em vantagem por duas vezes, graças aos golos de Marinho e Juan Lucero, mas acabou por ser em cima do minuto 90 que o Fortaleza forçou os penáltis.

Aí, todos marcaram na primeira série, com exceção para Kervin Andrade, que acabou por garantir o triunfo da equipa da casa. Vasco da Gama e Bragantino são as únicas duas equipas com presença garantida (neste momento) nos oitavos de final da Taça do Brasil.