Os antigos campeões do mundo Ronaldinho, Bebeto e Cafu vão participar no próximo domingo num jogo solidário para angariar fundos para apoiar as vítimas das cheias no sul do Brasil.

«Tivemos a oportunidade de erguer o troféu de campeão do mundo, mas agora vamos erguer a taça solidária», disse o campeão mundial Cafu, de 53 anos, que conquistou o título em 1994 e 2002.

O desafio, promovido pela TV Globo e transmitido em direto no país, e que vai juntar artistas de diferentes áreas e outros campeões do mundo, vai decorrer no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e o objetivo é arrecadar receitas para auxiliar as dezenas de milhares de pessoas que têm sofrido com as cheias no Rio Grande do Sul.

Os fundos arrecadados vão ser doados a associações que ajudam os atingidos pelas cheias que deixaram 161 mortos e 82 desaparecidos, segundo o último balanço oficial.