Primeiro ponto no Brasileirão. O Cuiabá, orientado pelo treinador português Petit, empatou diante do Vitória, num jogo em atraso da segunda jornada do Brasileirão.

Foi um empate sem golos, em casa, no Arena Pantanal. Apesar deste primeiro sinal positivo, Petit e companhia estão no último posto da tabela do Brasileirão.

Petit chegou ao clube no início de maio, estando agora a completar um mês de casa. Tem contrato válido até dezembro de 2025. Juntou-se à diáspora de treinadores portugueses no Brasil, que conta com Abel Ferreira, Artur Jorge, António Oliveira, Pedro Caixinha.