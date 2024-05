Apesar de ter reunido com o presidente do Cuiabá, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, Álvaro Pacheco assegurou que «nunca» pensou em deixar o Vitória de Guimarães.

«Nunca esteve nos meus planos deixar o Vitória. Não vou mentir. Tive uma proposta, que recusei. Nunca esteve na minha mente sair do Vitória nesta época. Mais importante do que as minhas pretensões, é proteger o meu grupo e ver o que é o melhor para o Vitória. Depois, o meu futuro irá seguir com normalidade», afirmou o técnico dos minhotos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave, da 32.ª jornada da Liga.

Com contrato até junho de 2025, Álvaro Pacheco realçou que o seu foco é o de «blindar e unir» o plantel rumo a uma época que pode ser histórica, com uma marca acima do atual recorde de 62 pontos no campeonato.

O técnico garantiu que sempre fez «as coisas às claras» e que não é «parvo, nem irresponsável» para ir a Lisboa, a um restaurante público, reunir–se com o presidente do Cuiabá sem a concordância do Vitória. Ainda assim, Pacheco afirmou que o clube brasileiro sabia que «nunca sairia» de Guimarães com a época em curso.

«O que posso dizer é que estou com a consciência tranquila. Sempre respeitei todo os clubes que representei. Sempre fui leal. Nunca fui desleal com o Vitória. Neste momento, tenho contrato com o Vitória e estou focado no Vitória. Queremos fazer história no clube», concluiu.

Perante a recusa de Álvaro Pacheco, o Cuiabá também negociou com João Pedro Sousa, mas avançou para a contratação de Petit.