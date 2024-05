O Cuiabá oficializou a contratação de Petit, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Segundo a nota do emblema brasileiro, o técnico português, de 47 anos, assinou um contrato válido até ao final de 2025.



Lembre-se que o Cuiabá, na busca do sucessor de António Oliveira, começou por tentar Álvaro Pacheco, mas o treinador do V. Guimarães não mostrou disponibilidade para deixar a equipa minhota antes do final da época. Na tarde desta quarta-feira reuniu com João Pedro Sousa e esperava fechar acordo nas horas seguintes.



Petit, que estava livre desde que deixou o Boavista em dezembro, aceitou assim viver a primeira experiência como treinador no estrangeiro. O antigo internacional português tinha feito carreira apenas em Portugal ao serviço de clubes como Tondela, Paços de Ferreira, Moreirense, Marítimo e B SAD, além dos axadrezados.



Petit torna-se no quarto treinador português ao serviço de um clube do Brasileirão depois de António Oliveira (Corinthians), Abel Ferreira (Palmeiras) e Pedro Caixinha (Bragantino).