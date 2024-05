A Chéquia conseguiu o resultado mais dilatado entre os jogos de abertura do Campeonato da Europa de sub-17, ao golear o Chipre, a seleção anfitriã, por 5-0, em jogo do Grupo A, na véspera da estreia de Portugal que, esta terça-feira, defronta a Espanha.

Os checos entraram nesta competição a todo o gás e somaram os primeiros três pontos com golos de Kolarik (26m), Naskos (28m, gp), Nechvatal (40m), Penxa (81m) e Kvacek (90.3m).

No outro jogo do mesmo grupo, a Sérvia bateu a Ucrânia, com um golo solitário de Makevic, marcado logo aos 2 minutos.

Entretanto, no Grupo B, a Dinamarca assumiu a liderança do grupo ao vencer o País de Gales por 2-0, com golos de Obi (45+2m) e Johannesen (48m), enquanto Croácia e Áustria empataram sem golos.

Esta terça-feira, pelas 16h00, será a vez de Portugal, comandado por João Santos, entrar em campo, para defrontar a Espanha no grupo da morte que conta ainda com a França e a Inglaterra que se defrontam, também esta terça-feira, pelas 18h30.