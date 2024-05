A seleção feminina de sub-17 venceu, na tarde desta quinta-feira, a Bélgica (1-0), na segunda jornada da fase de grupos do Europeu, que decorre em Malmö, na Suécia.

Depois da derrota ante a Espanha (0-3), Carlos Sacadura fez alinhar Thaís Lima (guarda-redes), Iara Lobo, Carolina Simões, Matilde Sousa, Francisca Castro, Sofia Liu, Carolina Tristão, Joana Valente (capitã), Joana Reis, Matilde Nave e Mélanie Florentino.

Na mó de cima desde princípio, Portugal arrecadou as melhores oportunidades, à boleia de Matilde Nave, Iara Lobo, Tristão, Sofia Liu e Francisca Castro. Aliás, a jogadora do Sp. Braga fez o poste de Aude Waldbillig estremecer ao minuto 26.

No entanto, o nulo prevaleceu até ao intervalo. À seleção belga valia uma exibição notável da guardiã.

O segundo tempo guardou uma história bem diferente, uma vez que a Bélgica igualou a intensidade da seleção nacional, visando a baliza de Thaís Lima.

Para lá do minuto 90, num dos vários contra-ataques, Iara Lobo (na fotografia) encerrou os caminhos para a área. De seguida, a defesa – do Sporting – estendeu para a «Guerreira» Tristão, que, por sua vez, lançou a corrida de Matilde Vaz. Descaída para a esquerda, a avançada do Sporting, entrada aos 69m, serviu Mélanie Florentino.

No coração da área, a avançada do Benfica disparou para o poste mais distante, soltando a festa dos portugueses, dentro e fora do campo. Estavam decorridos 90+3m.

A vitória vale o terceiro lugar do grupo a Portugal, com três pontos. Na tarde desta quinta-feira, Espanha e Polónia – que também levam três pontos – disputam a segunda jornada. No fundo do grupo está a Bélgica, sem pontos.

Na derradeira ronda, agendada para as 14h30 de domingo, as «Quinas» medem forças com a Polónia. Seguem para a próxima fase as duas melhores classificadas dos dois grupos.