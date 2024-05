Portugal entrou com pé esquerdo no Campeonato da Europa de sub-17 de futebol feminino, após perder por 3-0 diante da Espanha.

Em Malmö, a seleção lusa conseguiu manter o nulo durante o primeiro tempo, mas nos segundos 45 minutos o favoritismo espanhol veio ao de cima. Um «bis» de Alba Cerrato e o golo de Celia Segura garantiram os primeiros três pontos no Grupo B.

Esta foi a quarta derrota em quatro jogos entre as duas seleções (nesta categoria), sendo que a Espanha foi vice-campeã nas duas últimas edições da competição.

Portugal volta a entrar em campo esta quinta-feira, para jogar com a Bélgica e no domingo defronta a Polónia. As lusas ocupam o último lugar do grupo, tendo em conta que apenas os dois primeiros classificados se apuram para as meias-finais.