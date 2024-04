Alívio pelo resultado, frustração pela exibição. Esta foi a mensagem de Ancelotti após o empate com o Bayern Munique na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões (2-2).

«O nosso melhor momento surgiu no arranque do segundo tempo, mas eles marcaram dois golos. O Bayern é muito perigoso e mostraram a sua melhor versão. Nós não», analisou o treinador italiano.

Para a partida decisiva, Ancelotti argumenta que será necessário aumentar a pressão e cerrar o espaço em meio-campo defensivo.

«Demos muitas oportunidades para controlarem. Parecia que estávamos confortáveis, mas faltou intensidade. Perdemos muitos duelos. Terminamos bem o jogo e o empate é justo», argumenta.

Questionado sobre a substituição de Kroos, quando o médio alemão liderava a construção dos «Merengues», Ancelotti garantiu que apenas quis evitar lesões e refrescar a equipa.

Antes do jogo decisivo com o Bayern Munique, no Santiago Bernabéu, o Real Madrid recebe o Cádiz na tarde de sábado, no regresso à La Liga.