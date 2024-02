A arquitetura gótica é a inspiração basilar para o quarto equipamento do AC Milan para a presenta temporada, que surge em dupla versão. Numa aventura a três, entre os «rossoneri», Puma e os norte-americanos da Pleasures, os traços da Catedral de Milão, inaugurada em 1965, serviu de inspiração a camisolas que assentam noutros contextos, além do desportivo.

Sob o mote «Out of the Shadows» – ou seja, para lá das sombras – a estreia deste equipamento está agendada para este domingo, na receção ao Nápoles. Os jogadores de campo usarão a versão preta do equipamento e o guarda-redes a versão branca.

Em termos tecnológicos, a nova camisola incorpora o tecido «Ultraweave», que facilita os movimentos dos jogadores à boleia de elásticos que reduzem o peso sobre o corpo. Além disso, a tecnologia «dryCell» diminui o suor acumulado.

Veja, na galeria associada, o quarto equipamento do AC Milan para 23/24.