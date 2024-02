Diogo Jota está nomeado para jogador do mês de janeiro da Premier League, divulgou o organismo, esta quinta-feira.



O internacional português marcou três golos e fez duas assistências no campeonato inglês nos três jogos que o Liverpool venceu no mês passado. Por sua vez, o seu colega, Connor Bradley, fez uma assistência frente ao Bournemouth e venceu o prémio de melhor em campo contra o Chelsea com um golo e duas assistências.



Kevin de Bruyne, do Man. City, fez duas assistências e um golo nos dois jogos em que participou da Liga local em janeiro enquanto Richarlison assinou dois tentos em dois encontros. Já Elijah Anuoluwapo Oluwaferanmi Oluwatomi Oluwalana Ayomikulehin Adebayo (sim, o nome é mesmo assim) tornou-se no primeiro jogador a assinar um hat-trick na prova pelo Luton.



Por último, Gabriel Magalhães contribuiu com dois golos nos três jogos que o Arsenal venceu para a Premier League em janeiro.