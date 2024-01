Fulham e Everton não encontraram meio de desatar o nó no Craven Cottage, em encontro da 22.ª jornada da Premier League.

Numa partida em que a ineficácia foi a principal nota de destaque, a emoção encheu o campo apenas no regresso dos balneários. Aos 67m, na sequência de um canto pela esquerda, Castagne cabeceou à barra da baliza defendida por Pickford – que, diga-se, travou várias oportunidades dos comandados de Marco Silva.

Na reta final da partida, para lá do minuto 90, na sequência de um canto, também pela esquerda, Beto, na pequena área, cabeceou por cima, naquela que foi a melhor oportunidade de golo para os «toffees».

Pouco depois, aos 90+5m, num lance idêntico, o esférico «saltitou» na pequena área de Leno, mas o remate do defesa Godfrey foi bloqueado por Beto. Uma noite pouco afortunada para o avançado português, que aos 81m rendeu Calver-Lewin.

Por sua vez, Chermiti viu toda a partida do banco do Everton, na companhia do guarda-redes João Virgínia. Do outro lado, Jiménez deixou o jogo ao intervalo e Palhinha disputou todo o encontro, vendo cartão amarelo aos 26m.

O nulo deixa o Fulham de Marco Silva no 12.º lugar, com 25 pontos, em igualdade pontual com o Bournemouth, que leva dois jogos em atraso. No sábado, Palhinha e companhia visitam o lanterna vermelha Burnley.

Quanto ao Everton, os azuis de Merseyside descem à zona proibida. Ocupam o 18.º lugar, com 18 pontos, e no fim de semana recebem o Tottenham. Os «toffees» caíram na tabela face ao triunfo surpreendente do Luton Town na receção ao Brighton.

Numa noite marcada pela homenagem ao capitão Tom Lockyer, os «hatters» - de chapéus, «hat» - decidiram a partir na primeira parte, com os golos madrugadores de Adebayo e Ogbene, ao minuto 1 e 3. Em cima do intervalo, aos 42m, Adebayo bisou na partida.

Em todo o caso, o avançado inglês, de 26 anos, apenas fechou contas aos 56m, tornando-se o primeiro jogador do Luton Town a assinar um hat-trick na Premier League.

Tal desaire relega o Brighton para o oitavo lugar, com 32 pontos, em igualdade com Newcastle e Manchester United. Quanto ao Luton, como referido, ascenderam ao 17.º lugar, estacionando na linha de água, com 19 pontos.