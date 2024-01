Não param de cair potenciais favoritos nesta edição da CAN, a Taça de África das Nações.

A África do Sul bateu a seleção de Marrocos por 2-0 e apurou-se para os quartos de final da prova que está a decorrer na Costa do Marfim.

Os ‘Leões do Atlas’, semifinalistas no último campeonato do mundo (onde afastaram Portugal) partiam como favoritos para este jogo. Um favoritismo dado por esse passado recente, pelo que tinham mostrado na fase de grupos e pelas estrelas que têm na equipa.

A África do Sul, no entanto, bem orientada pelo belga Hugo Broos, soube equilibrar o jogo e foi mais eficaz. Muito mais eficaz.

Makgopa inaugurou o marcador aos 57 minutos, assistido por Zwane.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️

Bafana Bafana take the lead against Morocco! 🇲🇦 0⃣➖1⃣ 🇿🇦

Os ‘Bafana Bafana’, com Yaya Sithole, do Tondela, mais uma vez titular na linha média, apostaram então no controlo do jogo.

Tiveram alguma felicidade, é certo, porque Marrocos desperçou uma grande penalidade, perto do minuto 90, com Achraf Hakimi a acertar na trave.

❌ 𝕄𝕀𝕊𝕊 ❌

Morocco missed a golden opportunity to equalize! 🇲🇦 0⃣➖1⃣ 🇿🇦

Para piorar o desespero dos marroquinos, Sofyan Amrabat ainda foi expulo, já no tempo de compensação, por travar em falta uma jogada de golo iminente. E na transformação do livre, o golo aconteceu mesmo, numa execução perfeita de Mokoena, que não deu hipóteses a Bounou.

⚽️ 𝔾𝕆𝔸𝕃 ⚽️



Teboho Mokoena extends Bafana's lead!



🇲🇦 0⃣➖2⃣ 🇿🇦



🚨 LIVE

📺 SABC Sport & SABC 1

🌐 https://t.co/hibb8lgo8P

📱 SABC+

📻 SABC Radio Stations#SABCSportFootball #AFCON2023 pic.twitter.com/mT7g0k8mvW — SABC Sport (@SABC_Sport) January 30, 2024

A África do Sul fez por merecer a felicidade que teve. Agora vai defrontar a seleção de Cabo Verde nos quartos de final.