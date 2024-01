Angola está nos «quartos» da CAN, graças ao triunfo sobre a Namíbia, por 3-0. A eliminatória, inaugurada na tarde deste sábado, poderia conhecer outro desfecho para os «palancas negras», uma vez que ficaram reduzidos a 10 unidades, depois de o guarda-redes Neblú ser expulso. À passagem do minuto 17, o guardião travou, com a mão, fora da área, aquele que seria o primeiro golo da partida.

Ainda assim, a inferioridade numérica não impediu Angola de assumir a vantagem, com os golos de Gelson Dala, aos 38 e 42m. O ex-Sporting e Rio Ave foi assistido por Fredy, outrora jogador de Belenenses e B SAD.

Entre os golos, Haukongo, central da Namíbia, foi tomar banho mais cedo, depois de ver o segundo cartão amarelo.

Na segunda parte, aos 66m, Gelson Dala, o homem do jogo, serviu Mabululu, que sentenciou a eliminatória com um arco indefensável.

E, assim, Angola venceu, pela primeira vez, um jogo a eliminar na CAN.

Para os quartos de final, o técnico português Pedro Gonçalves não poderá contar com Nablú, frente a Nigéria ou Camarões, que jogam na noite deste sábado (20h).