«Quem quer ser quarto árbitro?». Podia ser o nome de um novo reality-show, mas aconteceu, na Alemanha, na tarde deste sábado, durante a partida entre Wolfsburgo e Colónia.

Corria o minuto 15, quando o lateral esquerdo dos visitantes, Max Finkgrafe, «secou» o ataque contrário. Contudo, tal corte foi tão impetuoso, que resultou num remate.

Má sorte, ou resultado do bom posicionamento, o árbitro auxiliar Thorben Siewer foi atingido pelo esférico. Caído no relvado, Siewer foi prontamente socorrido pelos bombeiros e pela equipa médica do Wolfsburgo.

Entretanto, selado o penso na cara do árbitro, instalou-se um novo problema, uma vez que não havia alternativa para o quarto árbitro, pois Nicolas Winter havia assumido a bandeira e a missão na linha lateral.

E eis que surge Tobias Krull, antigo jogador e atual diretor desportivo do MTV Gifhorn, que milita na sexta divisão alemã. Convidado a assumir a tarefa, Krull desceu a bancada e juntou-se à equipa de arbitragem.

36' Ganz stark übrigens, dass Tobias Krull vom MTV Gifhorn hier jetzt als vierter Offizieller übernommen hat. 🤝#WOBKOE 0:0 pic.twitter.com/JDecsu2dey — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 27, 2024

Retomada a partida, a contar para a 19.ª jornada da Bundesliga, o Colónia inaugurou o marcador, pelos 38m, por Alidou. Dois minutos volvidos, Kevin Paredes repôs a igualdade.

O português Tiago Tomás foi jogo, à passagem do minuto 71. Quanto a Finkgrafe, o lateral de 19 anos do Colónia foi considerado o melhor em campo, numa tarde em que protagonizou o momento maior.

Os «lobos» seguem no 11.º lugar com 22 pontos. Por sua vez, o Colónia é 16.º, com 12 pontos, segurando a lanterna de play-off de manutenção.