André Villas-Boas foi questionado, após o discurso de vitória, se já tinha substituto no caso de Sérgio Conceição não querer permanecer como treinador do FC Porto. O presidente eleito não quis no entanto dar uma resposta conclusiva.

«Não, não, não tenho substituto nenhum e agora são todos temas a tratar na devida altura. Portanto, não e não me queria muito alongar sobre esse tema», começou por responder.

«Temos um jogo importante com o Sporting amanhã e é preciso ter a máxima concentração. E que este movimento que agora termina, esta candidatura que agora termina com esta eleição, permita à equipa do FC Porto focar-se no seu objetivo final, que é a Taça de Portugal e terminar o campeonato no terceiro lugar.»