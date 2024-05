Que indicações se pode retirar da linguagem corporal mostrada na fotografia em que Sérgio Conceição, André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta e Pereira da Costa surgem à conversa no Olival? Ora foi isso que o Maisfutebol foi tentar compreender.

Para tal consultou Alexandre Monteiro, profiler que aprendeu a decifrar pessoas com os maiores especialistas em inteligência não verbal, de ex-agentes da CIA a ex-espiões do MI6.

Alexandre Monteiro fez um relatório completo, analisando todos os detalhes, e destaca vários indicadores de um claro desconforto entre os participantes na conversa. Para além disso, ainda notou que Sérgio Conceição não denota nenhuma ligação a André Villas-Boas.

«Todos os intervenientes têm as mãos escondidas, o que pode indicar insegurança, desconforto ou intenções escondidas», começa por dizer.

«Através dos pés podemos perceber onde queremos interagir, qual a ligação entre as pessoas e quem reconhecem como líder. A direção de ambos os pés de André Villas-Boas está na direção de Sérgio Conceição, no entanto Sérgio Conceição direciona os pés para Zubizarreta, o que revela quebra de ligação com Villas-Boas», adiantou.

«Villas-Boas, por outro lado, tem o pé mais próximo de Pereira da Costa, o que indica que é a pessoa com quem tem maior ligação, enquanto Pereira da Costa direciona um pé para Sérgio Conceição e outro para Villas-Boas, o que indica que reconhecem Villas-Boas como líder.»

De resto, e em relação a Sérgio Conceição, o autor dos livros «O poder de conquistar e influenciar pessoas» e «Torne-se um Decifrador de Pessoas» destaca que a expressão fácil demonstra vontade de não confronto, mas por outro lado o entrelaçar das pernas indica que se sente ameaçado, enquanto as mãos escondias revela desconforto.

Ou seja, o treinador não quis entrar em confronto com André Villas-Boas, mas também não estava confortável com o encontro. Como o distanciamento já poderia deixar a perceber.

«Um dado curioso é que não formaram um círculo para conversar e optarem por lados diferentes, com três pessoas de um lado e Sérgio Conceição do outo. O que pode significar que têm opiniões ou estão em fações diferentes.»