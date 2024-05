Não é só Kylian Mbappé que vai deixar o Paris Saint-Germain no final da temporada: Keylor Navas, que termina contrato no próximo mês, também anunciou o adeus aos parisienses.

«Cada segundo que desfrutei no Parque dos Príncipes foi maravilhoso. Graças a Deus que sempre senti o vosso carinho e motivação. Foi uma honra defender este símbolo neste incrível estádio. Ainda há objetivos pela frente, mas não queria perder a oportunidade de me despedir daquela que tem sido a minha casa», escreveu o guarda-redes costa-riquenho, de 37 anos, na véspera do último encontro da temporada do PSG como visitado.

Contratado em 2019 ao Real Madrid, Navas somou 113 jogos pelo PSG, tendo conquistado três campeonatos, três Supertaças, duas Taças de França e uma Taça da Liga Francesa. Na temporada passada, esteve cedido ao Nottingham Forest e, na presente época, tem sido suplente de Gigi Donnarumma.