Mbappé anunciou que vai deixar o PSG no final da época.

O internacional francês, que termina contrato a 30 de junho, deu conta da decisão através de um vídeo publicado nas redes sociais: «Queria falar convosco. Sempre disse que iria falar convosco quando chegasse o momento e gostava de anunciar a todos que é o meu último ano no Paris Saint-Germain.»

«Não vou renovar e a aventura vai terminar dentro de algumas semanas. Vou jogar o meu último jogo no Parque dos Príncipes no domingo», revelou.

Mbappé assumiu que está a viver «muitas emoções» e abriu espaço à humildade para reconhecer alguns erros que cometeu nos parisienses.

«Foram muitos anos em que tive a oportunidade e honra de fazer parte do maior clube francês e um dos melhores do mundo, que me ajudou a ter a minha primeira experiência num clube com muita pressão, crescer como jogador, estar ao lado de alguns dos melhores da história, conhecer muitas pessoas e também crescer como homem, com toda a glória e os erros que cometi», disse.

Além de agradecer aos colegas, treinadores, diretores desportivos - entre os quais Luís Campos - e restante staff, Mbappé deixou um extenso reconhecimento aos adeptos, tendo admitido que nem sempre foi capaz de retribuir com gestos ou palavras o carinho que recebeu.

O atacante francês, de 25 anos, revelou ainda que vai deixar o país. «É difícil e nunca esperei que fosse tão complicado anunciar isto. Deixar França, a Ligue 1, um campeonato que sempre conheci, mas acho que precisava de um novo desafio, ao fim de sete anos.»

O próximo destino de Mbappé deverá ser o Real Madrid, que há muito o cobiça. Há dois anos, esteve perto de seguir para o Bernabéu, mas decidiu continuar no Parque dos Príncipes.

Após duas temporadas no Mónaco, Mbappé mudou-se para Paris a troco de 180 milhões de euros em 2017 e tornou-se uma das figuras do PSG e do futebol mundial nas últimas temporadas.

Ainda terá três jogos pela frente, mas, até ao momento, leva 255 golos e 108 assistências em 306 partidas pelo PSG. Conquistou seis campeonatos, três Taças de França, três Supertaças e duas Taças da Liga, mas deixa o clube sem nunca ter conseguido o grande objetivo de levantar a Champions.