Kylian Mbappé deverá ter-se despedido das noites europeias com a camisola do PSG esta noite e na próxima temporada tudo indica que vai defender as cores do Real Madrid. Ainda assim, o avançado não parece interessado em pensar, pelo menos para já, nos «merengues».

Na zona mista, após a derrota com o Borussia Dortmund na 2.ª mão das meias-finais da Champions (1-0), o francês foi questionado sobre se iria apoiar o Real diante do Bayern e… revirou os olhos. Depois, deixou a zona onde estavam os jornalistas.

Ainda antes, Mbappé manifestou a «deceção» pelo resultado da eliminatória e salientou a falta de eficácia «nas duas áreas».

«Esta temporada mostrámos que éramos capazes de ir longe», vincou.

«Penso que se fizermos um balanço desta campanha, tendo em conta o projeto que era novo, vários jogadores novos, jogadores jovens e a maioria deles a ter a experiência num grande clube pela primeira vez... penso que não é assim tão mau», disse ainda.