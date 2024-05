As contas da Liga 3 estão fechadas: o Felgueiras juntou-se ao campeão Alverca e também garantiu a subida ao segundo escalão, enquanto o Lusitânia de Lourosa vai ter de disputar o play-off de promoção. Já o Sp. Braga B, que partia para esta última jornada na segunda posição, falhou a subida e vai manter-se na Liga 3 na próxima temporada.

A jogar no reduto do Sp. Covilhã, a equipa de Agostinho Bento venceu por 2-0 e garantiu o regresso aos campeonatos profissionais 19 anos depois - o clube foi fundado em 2006, como Felgueiras 1932, na sequência da extinção do FC Felgueiras.

A luta pelo outro lugar do pódio foi intensa e decidida já na reta final. O Sp. Braga B, que contou com Daniel Sousa nas bancadas de Fão, empatou a zero diante do Atlético CP e caiu para quarto, ficando sem hipóteses de subir, isto porque o Lourosa venceu no campo do campeão Alverca (3-2).

O conjunto da AF Aveiro chegou ao golo da vitória já em tempo de descontos e vai marcar presença no play-off, num dérbi com o rival Feirense.

Quanto às contas finais, o Alverca termina em primeiro, com 30 pontos, mais seis do que o Felgueiras, segundo classificado. O Lusitânia de Lourosa fecha o pódio, com 23 pontos, os mesmos da equipa B do Sp. Braga, mas com vantagem no confronto direto.