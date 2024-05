No final de nova derrota com o Borussia Dortmund nas meias-finais da Liga dos Campeões, Luis Enrique frisou que o futebol é um desporto injusto e destacou as várias oportunidades de golo que o Paris Saint-Germain criou para chegar à final.

«É sempre triste quando perdes e ainda por cima desta forma. Dou os parabéns ao adversário porque está a fazer uma excelente Liga dos Campeões. Em dois jogos enviámos seis remates ao ferros, hoje 31 remates... e não marcámos. Quase impossível de acreditar, mas isto é futebol», disse o técnico do PSG, aos microfones da Movistar.

Já na conferência de imprensa, o espanhol assumiu o sentimento de «tristeza».

«Não fomos inferiores nestes dois jogos. O futebol é estranho mas recompensa quem marca e não quem remata aos postes», sublinhou.

Luis Enrique gostou de ver a equipa a correr riscos e elogiou a «comunhão» com os adeptos. «Os adeptos são justos, valorizam se formos uma equipa que trabalha e sua a camisola, que não dá bolas por perdidas e nisso estivemos soberbos. O futebol não foi justo hoje, nem na eliminatória, mas há que aceitar. Devemos dar os parabéns à equipa que vai disputar a final. Temos de deixar de lado esse vazio que sentimos e tentar levantar para jogar no domingo contra o Toulouse.»

Além de manifestar-se «orgulhoso» pelo «comportamento» dos jogadores, revelou o que fez no balneário. «Nunca falo com os meus jogadores no final do jogo, mas esta noite abri uma exceção. Falei com os meus jogadores individualmente, mas é difícil consolá-los.»

Questionado se a exibição de Kylian Mbappé tinha desiludido, o treinador do PSG puxou as culpas da eliminação para si.

«Sou o único responsável por esta eliminação. Assumo a responsabilidade por estes dois jogos. Seria triste destacar um jogador», finalizou.