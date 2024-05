Vitinha ficou caído no relvado após a eliminação do Paris Saint-Germain das meias-finais da Liga dos Campeões e até faltaram as palavras ao internacional português no final da derrota com o Borussia Dortmund (1-0).

«Não é fácil falar agora. Saímos com a sensação de ter dado tudo. Agradecemos aos adeptos, que foram incríveis durante todo o jogo. Demos tudo, mas não foi o suficiente. A desilusão é grande, mas é o início de um projeto. Não tenho muito a dizer», disse o médio luso ao Canal +.

Vitinha foi totalista na segunda mão das meias-finais e, na reta final, enviou uma bola à trave.

