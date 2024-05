De saída do Chelsea no fim da época, Thiago Silva vai voltar ao Brasil e ao clube onde se formou: o Fluminense.



O campeão da América do Sul deu conta da chegada do defesa através das redes sociais. «O monstro está de volta», pode ler-se na publicação.



Mais de 15 anos depois, o central, de 39 anos, regressa Tricolor das Laranjeiras onde concluiu a formação e deu os primeiros passos como profissional após uma passagens fugaze pela equipa B do FC Porto e pelo Dínamo de Moscovo.



Do Fluminense, Thiago Silva saltou para o AC Milan, emblema que defendeu entre 2009 e 2012 antes de se mudar para Paris. Em França, o defesa usou as cores do PSG durante oito épocas até se mudar para o Chelsea, formação que representava desde 2020.



Durante o percurso na Europa, Thiago Silva conquistou 25 títulos nacionais, a maioria deles ao serviço do PSG, aos quais juntou uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes e uma Liga dos Campeões, todos com o Chelsea. Internacional pelo Escrete em 113 ocasiões, o futebolista venceu uma Copa América e uma Taça das Confederações.