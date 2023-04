Thiago Silva tomou a palavra após a eliminação do Chelsea da Liga dos Campeões, esta terça-feira, e deixou vários recados internos, além de explicar os fatores que conduziram à temporada aquém das expectativas dos blues.

«Temos de ver o que fizemos de errado, não basta ver se a culpa é do treinador e não assumirmos as responsabilidades. É um momento difícil para o clube, houve indefinição no início, mudança de proprietário e muitos jogadores a chegar», começou por dizer o internacional brasileiro que é um dos capitães de equipa.

«Tivemos até de aumentar o balneário porque não cabiam todos os jogadores. Um ponto positivo é que temos grandes jogadores no plantel, mas o negativo é que alguém vai ficar chateado. Nem todos podem jogar e o treinador tem de escolher 11 de 30 e poucos. Esse é o ponto. Alguns ficam fora dos convocados, o Benoit [Badiashile] chegou e jogou como titular, na Champions já não pôde ser inscrito. Contratámos oito em janeiro. Temos de parar um pouco e ter uma estratégia para não repetirmos os mesmos erros no próximo ano», concluiu.

Por esta altura, o Chelsea é 11.º classificado da Premier League e está afastado de todas as outras competições.