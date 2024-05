Os irmãos Costa, Martim e Francisco, assim como o guarda-redes Diogo Rêma, são baixas na seleção nacional de andebol para o play-off de acesso ao Mundial 2025, confirmou a Federação de Andebol de Portugal, esta terça-feira, devido a lesões.

Martim e Kiko tinham sido ausências notadas ao serviço do Sporting no sábado, na vitória por 37-23 ante o ABC, falhando agora os compromissos da seleção. Quem também é baixa é o guarda-redes do FC Porto, Diogo Rêma, que também não alinhou no triunfo do FC Porto ante o Benfica (29-34) na 4.ª jornada da fase de campeão.

Para substituir este trio na convocatória original, foram chamados Manuel Gaspar (guarda-redes do Dijon MH), Gonçalo Vieira (lateral do Fenix Toulouse) e João Gomes (lateral do Sporting).

Portugal disputa a primeira mão com a Bósnia‐Herzegovina às 19h30 de quinta‐feira, em Guimarães. A segunda mão é no domingo, na cidade de Tuzla, às 17h00 locais (16h00 em Portugal Continental).

O Mundial 2025 vai decorrer na Croácia, na Dinamarca e na Noruega, entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro, com 32 seleções.