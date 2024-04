O FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 37-35 e reduziu para dois, os pontos de desvantagem para os leões na liderança do campeonato nacional de andebol.

Aos azuis e brancos entraram mais fortes no encontro e conseguiram mesmo chegar ao intervalo com uma vantagem de quatro golos. Destaque para os sete remates certeiros de Nikolaj Laeso e Mamadou Diocou, os melhores marcadores do lado portista.

Quanto ao Sporting, a noite inspirada dos irmãos, Francisco Costa (sete golos) e Martim Costa (12 golos), não foi suficiente para trazer do Dragão Caixa um resultado positivo.

Desta forma, fica em aberto a luta pelo título, quando faltam três jogos para o fim do campeonato.