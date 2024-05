Paulo Jorge Pereira divulgou esta quinta-feira os 16 convocados para o play-off de acesso ao Mundial de 2025, com a Bósnia-Herzegovina. A lista contempla o regresso de Victor Iturriza e de Fábio Magalhães.

Face à convocatória para o torneio pré-olímpico, o pivô do FC Porto rende o lesionado Alexis Borges. Por sua vez, Fábio Magalhães está também de regresso às opções do selecionador. O lateral do FC Porto é o atleta mais internacional de sempre, com 181 jogos.

«A reintegração do Victor [Iturriza] e do Fábio [Magalhães] são naturais, embora tenham estado ausentes por lesão durante algum tempo», explicou Paulo Jorge Pereira.

Em sentido inverso, Gilberto Duarte, Fábio Silva e Gonçalo Vieira ficaram de fora desta convocatória.

Falhada a qualificação para os Jogos Olímpicos, Portugal procura a terceira qualificação consecutiva para o Mundial, que, em 2025, será coorganizado por Croácia, Dinamarca e Noruega.

Além dessas seleções, também França, Alemanha e Suécia já estão apuradas para o torneio, graças à classificação no Europeu deste ano. Do play-off irão sair mais 11 participantes.

Portugal joga com a Bósnia-Herzegovina a 9 de maio (quinta-feira), em Guimarães (19h30), e a 12 de maio, em Tuzla.

Os 16 convocados:

Guarda-redes: Diogo Rêma (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica).

Pontas: Leonel Fernandes (FC Porto), Diogo Branquinho (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Sporting).

Laterais: Alexandre Cavalcanti (Nantes, França), Fábio Magalhães (FC Porto), Salvador Salvador (Sporting), Francisco Costa (Sporting) e Joaquim Nazaré (Skjern, Dinamarca).

Pivôs: Victor Iturriza (FC Porto) e Luís Frade (Barcelona).

Centrais: Martim Costa (Sporting), Miguel Martins (PICK Szeged, Hungria) e Rui Silva (FC Porto).