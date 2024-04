Magnus Andersson poderá estar de regresso ao FC Porto, caso André Villas-Boas vença as eleições deste sábado.

O técnico foi contratado para começar a trabalhar na próxima época no Pays d’Aix, do campeonato francês de andebol, mas está disponível para voltar ao Dragão Arena, segundo avançou o Record e confirmou o Maisfutebol.

O candidato está em negociações adiantadas com o sueco de 57 anos, que ainda vive no Porto, e neste momento o derradeiro entrave prende-se com a desvinculação do clube francês.

Magnus Andersson saiu na última época do FC Porto, quando tinha ainda mais um ano de contrato, tendo sido substituído por Carlos Resende, numa decisão que gerou muita contestação dos adeptos.

Nas cinco épocas em que esteve no Dragão Arena, o sueco venceu quatro campeonatos (o único que não conquistou foi interrompido pela pandemia), duas Taças de Portugal e duas Supertaças, tendo ainda comandado a equipa azul e branca em campanhas de muito bom nível na Liga dos Campeões.