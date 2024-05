Cerca de duas dezenas de adeptos do Benfica esperaram a equipa no Estádio da Luz após a derrota frente ao Famalicão, que confirmou o título de campeão nacional do Sporting.

À chegada do autocarro, o grupo gritou vários improprérios contra a equipa, claramente descontente pela forma como a época dos encarnados está a terminar.

Refira-se que havia um signficativo dispositivo policial na rotunda Cosme Damião, já para precaver algum tipo de exagero.

O Benfica, refira-se, perdeu na noite de domingo na deslocação ao terreno do Famalicão, por 2-0.