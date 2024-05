O Famalicão recebeu e venceu o Benfica por 2-0, este domingo, resultado que confirmou o Sporting como campeão nacional 2023/24, ao fim da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Os golos de Puma Rodríguez e Zaydou Youssouf, respetivamente aos 71 e 85 minutos, decidiram o jogo a favor dos famalicenses.

Esta foi a segunda vitória do Famalicão frente ao Benfica, a primeira em quase 32 anos. A última (e única) foi a 13 de setembro de 1992, por 1-0, com um golo de Freitas.

Com este resultado, o Benfica mantém-se com 76 pontos, no 2.º lugar, posto no qual terminará o campeonato. O Famalicão mantém o 8.º lugar, com 39 pontos.