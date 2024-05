Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview, após a derrota em Famalicão que confirmou o título de campeão nacional ao Sporting:



«Parabéns ao Famalicão pela vitória e ao Sporting pelo título. Este ano o Sporting mereceu ser campeão. Parabéns também ao Ruben Amorim. Tentámos o nosso melhor, mas o nosso melhor este ano não foi suficiente para ganharmos. Este jogo é a imagem da época. Houve oportunidades para as duas equipas na prmeira parte. Na segunda parte começámos bem o jogo e tivemos boas ocasiões, mas falhámos algumas situações.



O oponente reentrou no jogo e marcou um golo. Perdemos o jogo e o campeonato. O que magoa é o facto de não termos vencido hoje. Queríamos vencer os três jogos que faltavam para dificultar ao máximo a tarefa do Sporting. É como é, temos de aceitar e crescer em derrotas como esta.



Se o Sporting foi melhor ou há culpa do Benfica? É difícil de dizer. Fizeram uma época estável, não tiveram muitos momentos de fragilidade. Eles vão, provavelmente, chegar aos 90 pontos. Teríamos de estabelecer um novo recorde para o Benfica e bater um recorde significa fazer uma época extraordinária. E a nossa época não foi extraordinária, foi apenas boa.»



[Época com apenas um título]: «Não sei o que é suficiente. Demos o nosso melhor e ficámos perto de ganhar títulos. Temos de melhorar, crescer e mudar algumas coisas que já temos claras para sermos melhores. É altura para estar desiludido.»