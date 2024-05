Puma Rodríguez, jogador do Famalicão, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 2-0 frente ao Benfica, em jogo da 32.ª jornada da Liga:



«Muito feliz. A equipa fez um grande jogo e agradeço a todos os companheiros que fizeram um grande trabalho. Merecemos a vitória. Estou muito feliz por ter feito o primeiro golo da temporada.



Sabíamos o que tínhamos de fazer. Preparámos este jogo durante a semana toda e graças a Deus a equipa fez o que tinha de fazer para acabar a época com tranquilidade.



Se este golo tem um sabor especial? Sim. Era algo que esperava há muito tempo. Na época passada tive uma lesão grave e esta lesão tive outra lesão, mas trabalhei muito para este momento. Estava a chorar um pouco de emoção antes. Agradeço a Deus pela oportunidade que me deu em jogar futebol e jogar no Famalicão.»