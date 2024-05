A temporada ainda não terminou, mas o Benfica já pensa em 2024/25. Roger Schmidt revelou que os encarnados estão a preparar o próximo mercado de transferências, no qual o clube vai querer corrigir a falta de eficácia da equipa, um dos problemas apontados pelo alemão para o insucesso da época.

«Temos de dar tudo na presente época, mas também temos de ter atenção para tomar boas decisões para as próximas temporadas. O mais importante é termos o melhor plantel possível. Temos um bom plantel, mas cada época é uma chance de usar o mercado de transferências para ajustar um pouco. Às vezes, alguns jogadores saem de forma inesperada, noutras estão insatisfeitos e também é uma boa oportunidade para trazer energia fresca para o clube», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Temos uma mistura de jogadores jovens da formação, outros de "meia-idade" e outros muito experientes. É bom que tenhamos potencial para desenvolver, temos um plantel equilibrado, com diferentes armas na equipa. Fizemos uma boa época, criámos muitas ocasiões, mas não somos uma equipa eficaz. É algo que queremos melhorar e também no qual nos focamos quando pensamos em jogadores novos. Vamos ver que jogadores vão sair, mas mesmo durante a época tens de estar preparado para fazer boas contratações para a época seguinte», completou.

Desafiado a avaliar a temporada do Benfica numa escala de muito má a muito boa, Schmidt reconheceu que «os títulos são o mais importante» e recordou o jogo da Liga em Alvalade.

«Vou dar um exemplo, contra o Sporting, o David Neres driblou o guarda-redes, a baliza estava deserta e o Coates salvou essa situação. Se esse lance desse golo, talvez ganhássemos em Alvalade e agora estaríamos atrás apenas um ponto. Isto é futebol, são pequenos detalhes. Não quero usar como desculpa, mas é para mostrar que foi uma época extremamente equilibrada. Estivemos muito próximos de vencer o campeonato esta época, mas claro que no final os títulos é que contam. Como treinador, tenho de analisar o desenvolvimento e o potencial para os próximos anos», vincou.

«Do ponto de vista futebolístico, tático, de potencial e do valor dos jogadores, existem várias coisas positivas. Mas claro que o que contam são os troféus», afirmou ainda.

Schmidt falava aos jornalistas na véspera da visita ao Famalicão, a contar para a 32.ª jornada da Liga. O alemão espera um jogo complicado e que pode ser decisivo: se o Sporting vencer este sábado e os encarnados não ganharem no Minho, os leões festejam o título no sofá.

«Tivemos uma semana muito boa, tivemos muitas sessões de treino e os jogadores gostaram. Mostrámos nos últimos jogos que estamos numa condição muito boa e vamos em frente. Amanhã [domingo] queremos ganhar, sabemos que não é fácil jogar em Famalicão, eles estão a fazer uma grande época, com muitos jogadores jovens. Já jogámos duas vezes com eles e estamos prontos para fazer um jogo de alto nível, é esse o nosso foco», assegurou.

O Famalicão-Benfica está marcado para as 20h30 deste domingo, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.