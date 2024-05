A continuidade de Roger Schmidt na próxima temporada é uma das grandes dúvidas no universo benfiquista, mas o técnico alemão considera que tem o apoio do clube, a começar pelo presidente.

«Já falei da minha relação com o presidente Rui Costa, é uma relação baseada na honestidade e na confiança. Falamos de tudo de forma clara. Este clube é muito exigente, não só para jogadores, como para treinadores e presidente. Não somos afetados pelo ruído que vem de fora. Isso não influencia as nossas decisões», afirmou Schmidt, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão.

«Não importa o número de vezes que escrevem que tudo no Benfica é negativo. Não é negativo. Ainda podemos ser campeões, provavelmente não seremos campeões, mas se virem o desenvolvimento dos últimos dois anos, não podemos pensar em mudar tudo por completo. Tudo está em desenvolvimento e é esse o nosso foco, não importa o ruído que acontece fora do clube. Isto não retrata a situação real do Benfica», completou.

Schmidt admitiu ainda que sentiu insatisfação vinda de uma parte dos adeptos, mas acredita que a maioria quer que continue no cargo.

«Claro que notei uma onda negativa de alguns adeptos, mas para mim o mais importante é a maioria dos benfiquistas. Percebo que estejam desapontados porque não nos vamos tornar campeões, mas também acho que eles veem que o clube está a desenvolver-se muito bem. A perspetiva de vencer títulos nas próximas duas épocas é muito boa. Sinto o apoio de dentro e de fora do clube», frisou.

Durante a conferência de imprensa, refira-se, o técnico alemão mostrou vontade de cumprir o contrato até 2026 com o Benfica e desvalorizou eventuais convites de outros clubes.